धर्म/ज्योतिष

Ramayana Success Mantra: जब हिम्मत टूट जाए तो याद करें रामायण का यह श्लोक

Ramayana Life Lesson : रामायण का प्रसिद्ध श्लोक “उत्साहो बलवान आर्य” हमें सिखाता है कि उत्साह, संकल्प और सकारात्मक सोच किसी भी चुनौती से बड़ी शक्ति हैं। हनुमान, शबरी और गिलहरी की प्रेरक कहानियों से जानिए जीवन की 3 बड़ी सीख।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 09, 2026

Ramayana Success Mantra

Ramayana Success Mantra : रामायण का शक्तिशाली मंत्र: क्यों उत्साह को कहा गया सबसे बड़ा बल (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Ramayana Success Mantra: जीवन की भागदौड़, ऑफिस का स्ट्रेस या पढ़ाई का दबाव हम अक्सर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास उतनी ताकत या साधन नहीं हैं, जितने सफल होने के लिए चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके इरादों में छिपी है?

हजारों साल पहले रामायण में कही गई एक बात आज के सेल्फ-हेल्प गुरुओं की बातों से कहीं ज्यादा असरदार है। चलिए जानते हैं लक्ष्मण जी ने श्रीराम से वो कौन सी गुप्त शक्ति साझा की थी, जो आज भी हर मुश्किल का हल है।

उत्साहो बलवान आर्य… क्या है इसका असली मतलब? | Utsaho Balavan Arya

रामायण के एक कठिन प्रसंग में जब चुनौतियां पहाड़ जैसी लग रही थीं, तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा था:

“उत्साहो बलवान आर्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्”

(हे आर्य! उत्साह सबसे बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है।)

इसका सीधा सा अर्थ है कि जोश, कोशिश और अटूट संकल्प (Determination) दुनिया के किसी भी हथियार या शारीरिक बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।

रामायण से मिलीं 3 बड़ी सीख | Ramayana Success Mantra

केवल यह एक श्लोक ही नहीं, रामायण का हर पन्ना हमें हार न मानने की प्रेरणा देता है:

हनुमान जी का समुद्र लांघना: जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का अहसास हुआ, तो उनकी इच्छाशक्ति ने उन्हें विशाल समुद्र पार करा दिया। यह सिखाता है कि बाधाएं उतनी बड़ी नहीं होतीं, जितना हमारा डर उन्हें बना देता है।

गिलहरी का योगदान: राम सेतु बनाते समय एक छोटी सी गिलहरी का उत्साह यह बताता है कि प्रयास छोटा हो या बड़ा, अगर वह पूरी लगन से किया जाए, तो उसका महत्व पर्वत जैसा होता है।

शबरी का धैर्य: सालों तक प्रभु राम का इंतजार करना उनके दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। धैर्य और संकल्प मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं।

आज की दुनिया में क्यों जरूरी है यह मंत्र?

आज हम 2026 के हाई-टेक दौर में जी रहे हैं, लेकिन मानसिक चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा हैं। यह मंत्र हमारे लिए एक मेंटल टॉनिक की तरह काम करता है:

असफलता से मुकाबला: अगर आप किसी एग्जाम या बिजनेस डील में फेल हो गए हैं, तो याद रखें कि आपकी हार तब तक पक्की नहीं है, जब तक आपका उत्साह जिंदा है।

लीडरशिप: एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम में जोश भर सके। जोश से भरा हुआ इंसान संसाधनों की कमी को अपनी मेहनत से पूरा कर लेता है।

अवसाद (Depression) पर जीत: मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक सकारात्मक नजरिया और कुछ कर गुजरने की जिद मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी औषधि है।

आपके अंदर है अजेय शक्ति

प्रतिभा (Talent) आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन लक्ष्य तक सिर्फ आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति ही पहुंचाएगी। अगली बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो लक्ष्मण जी के इन शब्दों को याद करें। याद रखिए, शेर अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने जंगल के राजा होने के अटूट विश्वास से राज करता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Rahu Mangal Budh Yuti

Published on:

09 Mar 2026 03:21 pm

