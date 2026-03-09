Rahu Mangal Budh Yuti: कुंभ राशि में राहु-मंगल-बुध की विस्फोटक युति: 11 अप्रैल तक इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी

Rahu Mangal Budh Yuti : राहु-मंगल-बुध का विस्फोटक योग बना, इन राशियों की बढ़ सकती है मुश्किलें (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Rahu Mangal Budh Yuti: आकाश मंडल में ग्रहों की चाल अक्सर हमारे जीवन में बड़े उलटफेर लेकर आती है, लेकिन इस बार का बदलाव थोड़ा विस्फोटक नजर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि में तीन शक्तिशाली और विपरीत स्वभाव वाले ग्रहों राहु, मंगल और बुध की युति हो चुकी है। यह जमावड़ा आगामी 11 अप्रैल तक कई राशियों के लिए कड़ी परीक्षा का समय लेकर आया है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब राहु (भ्रम का कारक), मंगल (क्रोध और ऊर्जा का प्रतीक) और बुध (बुद्धि के देवता) एक साथ मिलते हैं, तो इंसान की सोचने-समझने की शक्ति पर धुंध छाने लगती है।
मंगल का प्रभाव: यह इंसान के भीतर अकारण गुस्सा और जल्दबाजी पैदा करता है।
राहु का खेल: यह भ्रम पैदा करता है, जिससे आप सही और गलत के बीच का फर्क भूल सकते हैं।
बुध की स्थिति: बुद्धि के स्वामी बुध इन दोनों के बीच दब जाते हैं, जिससे लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।
यूं तो यह समय सभी के लिए सतर्क रहने का है, लेकिन तीन राशियों के लिए यह खतरे की घंटी के समान है:
कर्क राशि (Cancer): आपके लिए यह समय किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं होगा। निवेश के मामलों में और कागजी कार्रवाई (Documentation) में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। पुराने दोस्तों से विवाद होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
कन्या राशि (Virgo): करियर की दौड़ में अचानक कोई बाधा आ सकती है। ऑफिस में बॉस या सीनियर्स के साथ तालमेल बिगाड़ने की कोशिश न करें। इसके साथ ही सेहत को लेकर लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है।
धनु राशि (Sagittarius): फिलहाल न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही कोई बड़ा निवेश करें। बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला आपके बैंक बैलेंस को बिगाड़ सकता है। बहसबाजी से जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे।
केवल इन तीन राशियों ही नहीं, बल्कि मेष, वृषभ, सिंह और कुंभ राशि वालों को भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषीय विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रहों की यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शेयर बाजार में अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देती है। खासकर संचार (Communication) और तकनीक के क्षेत्र में बड़े बदलाव या तकनीकी खामियां देखने को मिल सकती हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आपके काम बनते-बनते बिगड़ रहे हैं या घर में कलह बढ़ रही है, तो ये उपाय जरूर आजमाएं:
गणेश वंदना: रोजाना सुबह भगवान गणेश की पूजा करें। वे बुद्धि के दाता हैं और बुध के दोष को शांत करते हैं।
पक्षियों की सेवा: पक्षियों को दाना खिलाना राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का सबसे सरल तरीका है।
धैर्य का मंत्र: कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या बड़े-बुजुर्गों की सलाह जरूर लें।
हनुमान चालीसा: मंगल के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सबसे उत्तम है।
ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन आपकी सावधानी और संयम ही इस ज्योतिषीय तूफान से आपको सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। 11 अप्रैल तक पहले तोलो फिर बोलो की नीति अपनाएं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
