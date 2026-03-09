Rahu Mangal Budh Yuti: कुंभ राशि में राहु-मंगल-बुध की विस्फोटक युति: 11 अप्रैल तक इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी

केवल इन तीन राशियों ही नहीं, बल्कि मेष, वृषभ, सिंह और कुंभ राशि वालों को भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषीय विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रहों की यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शेयर बाजार में अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देती है। खासकर संचार (Communication) और तकनीक के क्षेत्र में बड़े बदलाव या तकनीकी खामियां देखने को मिल सकती हैं।