Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर चाय पी सकते हैं या नहीं? जानें व्रत से जुड़े जरूरी नियम

अब अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में शीतला अष्टमी कब है तो बता दें - हिंदू पंचांग के मुताबिक ये बुधवार, 11 मार्च को है। होली के करीब एक हफ्ते बाद, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 11 मार्च की रात 1:54 बजे शुरू होगी और 12 मार्च की सुबह 4:19 बजे तक रहेगी। ज्यादातर लोग 11 तारीख को दिन में पूजा करते हैं, लेकिन असली तैयारी तो एक दिन पहले शुरू हो जाती है। इस दिन को शीतला सप्तमी कहते हैं। घर में सारा खाना उसी दिन बना लिया जाता है, जो अगले दिन खाया जाएगा।