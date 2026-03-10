Aquarius Conjunction 2026 : 15 मार्च से शुरू होगा मंगल-बुध-राहु का शक्तिशाली संयोग, करियर और बाजार में तेज बदलाव संभव

Rahu Mangal Budh Yuti: ज्योतिष की दुनिया में जब भी बड़े और गरम ग्रह एक साथ बैठते हैं, तो हलचल मचनी तय होती है। साल 2026 में एक ऐसा ही दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली संयोग बनने जा रहा है, जो हमारे दिमाग की बत्ती भी जला सकता है और अगर सावधानी न बरती, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 15 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 के बीच, कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु की तिकड़ी जमने वाली है। ये 18 दिन ऐसे होंगे जब हवा में एक अजीब सी बेचैनी और कुछ कर गुजरने की छटपटाहट महसूस होगी।