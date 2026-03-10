10 मार्च 2026,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Aquarius Conjunction 2026 : 15 मार्च से शुरू होगा मंगल-बुध-राहु का शक्तिशाली संयोग, करियर और बाजार में तेज बदलाव संभव

Rahu Mars Mercury Conjunction Aquarius :15 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु की युति बन रही है। जानिए इन 18 दिनों में मानसिक ऊर्जा, करियर, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ सकता है और कैसे संतुलन बनाए रखें।

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 10, 2026

Rahu Mangal Budh Yuti

Rahu Mangal Budh Yuti : 15 मार्च से शुरू होगा मंगल-बुध-राहु का शक्तिशाली संयोग, मानसिक ऊर्जा और बहस बढ़ सकती है(फोटो सोर्स: Gemini AI)

Rahu Mangal Budh Yuti: ज्योतिष की दुनिया में जब भी बड़े और गरम ग्रह एक साथ बैठते हैं, तो हलचल मचनी तय होती है। साल 2026 में एक ऐसा ही दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली संयोग बनने जा रहा है, जो हमारे दिमाग की बत्ती भी जला सकता है और अगर सावधानी न बरती, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 15 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 के बीच, कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु की तिकड़ी जमने वाली है। ये 18 दिन ऐसे होंगे जब हवा में एक अजीब सी बेचैनी और कुछ कर गुजरने की छटपटाहट महसूस होगी।

क्यों खास है यह 18 दिनों का पावर पैक? | Rahu Mars Mercury Conjunction

कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, जो तकनीक, समाज और बड़े बदलावों का प्रतीक है। जब इसमें तीन अलग-अलग स्वभाव वाले ग्रह मिलते हैं, तो असर कुछ ऐसा होता है:

मंगल (आग): ये आपको निडर बनाता है और तुरंत एक्शन लेने के लिए उकसाता है।

बुध (दिमाग): ये आपकी बातचीत, हिसाब-किताब और प्लानिंग को तेज़ कर देता है।

राहु (धुआं/भ्रम): ये जुनून पैदा करता है और चीज़ों को कई गुना बढ़ा देता है।

जब ये तीनों मिलते हैं, तो इंसान का दिमाग सुपर-कंप्यूटर की तरह चलने लगता है, लेकिन साथ ही गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी 'हाई वोल्टेज' पर रहता है।

क्या होगा आपके साथ?

इन 18 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज़ हो गई है। आप किसी की सुनने के मूड में नहीं होंगे और बहस में खुद को सही साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देंगे।

सावधानी: बिना सोचे-समझे बोला गया एक शब्द भी किसी बड़े विवाद की वजह बन सकता है। यहाँ 'मौन' ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा।

करियर और पैसा: रिस्क या रिवॉर्ड?

अगर आप टेक, डिजिटल मीडिया, स्टार्टअप या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए किसी 'रोलर-कोस्टर राइड' से कम नहीं होगा।

फायदा: नए आइडियाज आएंगे जो आपको रातों-रात सफल बना सकते हैं।

नुकसान: जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने या बिना सोचे पैसे लगाने की गलती भारी पड़ सकती है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह ज़रूर लें।

क्या कहता है इतिहास और वर्तमान?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, जब भी मंगल और राहु की युति होती है, तो इसे अंगारक योग जैसा प्रभाव माना जाता है। 2026 में बुध का साथ मिलना इसे और भी रणनीतिक बना देता है।

न्यूज अपडेट: 2026 के इस दौर में दुनिया भर में इंटरनेट, एआई (AI) और साइबर सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल सकती हैं। तकनीक के क्षेत्र में कोई बड़ा आविष्कार या डेटा लीक जैसी घटनाएं भी इस दौरान संभावित हैं।

सेहत का रखें ख्याल: इस युति से मेंटल फटीग (मानसिक थकान) और सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर के मरीज इस दौरान अपनी दवाएं और शांति न छोड़ें।

इन 18 दिनों के लिए गोल्डन टिप्स

3 सेकंड का नियम: किसी को भी कड़वा जवाब देने से पहले 3 तक गिनती गिनें, गुस्सा शांत हो जाएगा।

डिजिटल डिटॉक्स: रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दें, वरना राहु आपकी नींद उड़ा सकता है।

पसीना बहाएं: जिम जाएं या पैदल चलें। मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी को पसीने के रास्ते बाहर निकालें, दिमाग शांत रहेगा।

कुंभ राशि में यह युति पुराने ढर्रे को तोड़कर कुछ नया रचने की शक्ति रखती है। बस याद रखें अगर आपकी बुद्धि आपके गुस्से को कंट्रोल करेगी, तो आप विजेता बनेंगे। लेकिन अगर गुस्से ने बुद्धि को दबा दिया, तो नुकसान तय है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Grah Gochar

Published on:

10 Mar 2026 10:46 am

धर्म/ज्योतिष

Aquarius Conjunction 2026 : 15 मार्च से शुरू होगा मंगल-बुध-राहु का शक्तिशाली संयोग, करियर और बाजार में तेज बदलाव संभव

