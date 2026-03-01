India Pakistan Tension 2026 : 4 जुलाई और 5 दिसंबर 2026 पर खतरे की चेतावनी! ज्योतिषी नतालिया की भविष्यवाणी ने बढ़ाई चिंता

नतालिया नाम की एक ट्रैवल ज्योतिषी ने ईरान में जंग शुरू होने से ठीक दो दिन पहले ही एक वीडियो जारी कर सबको आगाह कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि मिडिल ईस्ट की यात्रा टाल दें, वहां हालात बहुत अनिश्चित हैं। जैसे ही वहां युद्ध शुरू हुआ, नतालिया का वो वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो गया। अब लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।