Shani Ast 2026: शनि अस्त का असर, इन 4 तरीकों से शनि ले रहे हैं कर्मों की परीक्षा

Shani Ast 2026: क्या शनि का नाम सुनते ही आपके मन में हलचल मच जाती है? डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला माना गया है। जो लोग शनि के प्रभाव से गुजरे हैं, वे जानते हैं कि यह ग्रह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत रखता है।