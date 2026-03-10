Gangaur 2026 Date : गणगौर 2026 कब है – 20 या 21 मार्च? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Gangaur 2026 Kab Hai : राजस्थान की संस्कृति का जिक्र होते ही दिमाग में रंग-बिरंगे कपड़े, लोकगीत, और ढेर सारी परंपराएँ घूमने लगती हैं। इन्हीं में से एक है गणगौर राजस्थान का सबसे दिल से जुड़ा त्योहार। ये बस कोई पूजा नहीं, बल्कि बेटियों की दुआओं और सुहागिनों की प्रार्थनाओं का त्योहार है। बेटियां अच्छा जीवनसाथी मांगती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से फरियाद करती हैं।