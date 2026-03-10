Aaj Ka Rashifal (Today’s Horoscope) 11 March 2026 : सूर्य-मंगल की युति का 12 राशियों पर असर, पढ़ें आज का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 March 2026 : 11 मार्च 2026 का राशिफल: आज ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आ रही है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु कुंभ राशि में स्थित हैं, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि और शुक्र मीन राशि में तथा केतु सिंह राशि में मौजूद हैं। इन ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से कि आज का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।