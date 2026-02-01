Vastu Travel Tips : गलत तारीख पर यात्रा की तो रास्ते में कुछ भी गलत हो सकता है, जानिए शुभ और अशुभ तारीखें

जिस तारीख को आप यात्रा कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कुछ तारीखें दूसरों की तुलना में ज्यादा लकी होती हैं। अगर हो सके, तो अपनी ट्रिप के लिए ये दिन चुनें: द्वितीया (दूज), तृतीया (तीज), दशमी, एकादशी, या त्रयोदशी। इन दिनों में यात्रा अच्छी मानी जाती है। प्रथमा (पड़वा), चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चौदस, अमावस्या, या पूर्णिमा पर यात्रा करने से बचें। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा को, जिन्हें यात्रा के लिए अशुभ माना जाता है।