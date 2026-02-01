Vastu Travel Tips : गलत तारीख पर यात्रा की तो रास्ते में कुछ भी गलत हो सकता है, जानिए शुभ और अशुभ तारीखें

Vastu Travel Tips : शुभ या अशुभ? आपकी यात्रा की तारीख तय करती है सफर की किस्मत (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vastu Travel Tips : क्या आप चाहते हैं कि आपकी अगली ट्रिप आसानी से हो? यहां कुछ ज्योतिष और वास्तु से जुड़े रीति-रिवाज दिए गए हैं जिन्हें लोग बहुत मानते हैं। खासकर अगर आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं।
अपने परिवार के देवी-देवताओं से शुरू करें। निकलने से पहले, उनकी पूजा करने के लिए थोड़ा समय निकालें। यह सिर्फ़ एक परंपरा नहीं है। माना जाता है कि यह आपकी रक्षा करता है और किसी भी बड़ी परेशानी को दूर रखता है। अगर पूरा परिवार एक साथ यात्रा कर रहा है, तो यह कदम और भी ज़्यादा मायने रखता है। जल्दबाज़ी न करें या कुछ भी छोड़ें नहीं। लोग कहते हैं कि अधूरी पूजा असल में सड़क पर परेशानी खड़ी कर सकती है।
कार या किसी और गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं? जाने से पहले अपनी गाड़ी की जल्दी से पूजा कर लें। कुछ रोली, चावल, फूल और एक दीया लें, और एक आसान सा रीति-रिवाज करें। यहाँ एक अजीब तरीका है: निकलने से ठीक पहले पहिए के नीचे एक नींबू रख दें। लोग कहते हैं कि इससे एक्सीडेंट नहीं होते। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हां, यह आसान है और इससे कोई नुकसान नहीं होता।
जिस तारीख को आप यात्रा कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कुछ तारीखें दूसरों की तुलना में ज्यादा लकी होती हैं। अगर हो सके, तो अपनी ट्रिप के लिए ये दिन चुनें: द्वितीया (दूज), तृतीया (तीज), दशमी, एकादशी, या त्रयोदशी। इन दिनों में यात्रा अच्छी मानी जाती है। प्रथमा (पड़वा), चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चौदस, अमावस्या, या पूर्णिमा पर यात्रा करने से बचें। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा को, जिन्हें यात्रा के लिए अशुभ माना जाता है।
कभी-कभी, आपको किसी ऐसी तारीख पर यात्रा करनी पड़ती है जो सही न हो। अगर ऐसा है, तो टेंशन न लें बस एक खास प्रार्थना करें और बाहर निकलने से पहले अपने कुलदेवता के मंत्रों का जाप करें।
कुछ और भी रीति-रिवाज हैं जिन्हें लोग मानते हैं। जब आप घर से निकलें, तो पहले अपना दाहिना पैर बाहर रखें। और अगर आपको बाहर कोई गाय दिखे, तो उसे रोटी खिला दें। सुनने में आसान लगता है, लेकिन कहा जाता है कि इससे अच्छी वाइब्स आती हैं और आगे का रास्ता आसान हो जाता है।
और अगर आप किसी पवित्र जगह जा रहे हैं, तो जाने से पहले एक संकल्प लें। अपने भगवान से कहें कि आप यह यात्रा सेवा या भक्ति के लिए कर रहे हैं। यह सब इरादे की बात है। लोगों का मानना है कि एक साफ, पक्के मकसद के साथ शुरू की गई यात्रा सफलता लाती है और आपका हौसला बढ़ाती है।
धर्म/ज्योतिष
