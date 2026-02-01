सिंहस्थ 2028: काम में ढिलाई पर कलेक्टर सख्त

उज्जैन. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने नगर निगम द्वारा किए जा रहे सड़कचौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की। जब संबंधित इंजीनियरों से पिछले सात दिनों की प्रगति पूछी गई, तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। अधिकारियों की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने सहायक यंत्री साहीलमेदावाला और एक उपयंत्री को तत्काल 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने के निर्देश दिए हैं।