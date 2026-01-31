महाकाल भस्म आरती के बाद केंद्रीय मंत्री की सिंहस्थ को लेकर बड़ी घोषणा, बनेंगे 3 नए ब्रिज

सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) एक विशाल आयोजन है, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह सजग है। यात्रियों की सुगमता और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि उज्जैन स्टेशन पर तीन ब्रिज (Bridge construction) बनने वाले हैं। इनमें 2 ती 6 मीटर के और एक 12 मीटर का बनेगा। इसके साथ में लिफ्ट भी रहेगी। विक्रम नगर, चिंतामण गणेश, शिप्रा ब्रिज, नई खेड़ी, पिंगलेश्वर, पंवासा आदि अन्य स्टेशनों को भी डेवलप किया जाएगा। रेलवे ट्रैक को पब्लिक कनेक्ट से दूर करने एक बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी। मेला क्षेत्र के अलावा जहां पर भी सर्वाधिक भीड़भाड़ होती है, यह वॉल वहां बनाई जाएगी। (mp news)