महाकाल भस्म आरती के बाद केंद्रीय मंत्री की सिंहस्थ को लेकर बड़ी घोषणा, बनेंगे 3 नए ब्रिज

New Bridge construction in Ujjain Railway Station (फोटो- वी. सोमन्ना फेसबुक पेज)
MP News: केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति मंत्री वी. सोमन्ना शुक्रवार को धार्मिक नगरी उज्जैन के प्रवास पर रहे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत तड़के बाबा महाकाल के दरबार (Mahakal Temple) से की। मंत्री सोमन्ना ने विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में सम्मिलित होकर बाबा महाकाल का दर्शन किया और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।
भस्म आरती (Bhasma Aarti) के बाद केंद्रीय मंत्री सोमन्ना नलखेड़ा के बगुलामुखी धाम भी गए। यहां से लौटकर सीधे उज्जैन रेलवे स्टेशन (Ujjain Railway Station) पहुंचे। जहां उन्होंने आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखाते हुए रेलवे की ओर से किए जा रहे और भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। डीआरएम अश्विनी कुमार और अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से मंत्री को बताया कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए स्टेशन का ढांचा किस तरह बदला जाएगा।
बैठक के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सिंहस्थ की आवश्यकताओं को लेकर मंत्री से चर्चा की। चर्चा में मुख्य रूप से कई बिंदु शामिल रहे। पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का फीडबैक लिया। आगामी परियोजनाओं की समय सीमा तय करने की बात कही। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालुहेडा, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, निगम सभापति कलावती यादव और वरिष्ठ नेता जगदीश पांचाल सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी मौजूद रहे।
सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) एक विशाल आयोजन है, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह सजग है। यात्रियों की सुगमता और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि उज्जैन स्टेशन पर तीन ब्रिज (Bridge construction) बनने वाले हैं। इनमें 2 ती 6 मीटर के और एक 12 मीटर का बनेगा। इसके साथ में लिफ्ट भी रहेगी। विक्रम नगर, चिंतामण गणेश, शिप्रा ब्रिज, नई खेड़ी, पिंगलेश्वर, पंवासा आदि अन्य स्टेशनों को भी डेवलप किया जाएगा। रेलवे ट्रैक को पब्लिक कनेक्ट से दूर करने एक बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी। मेला क्षेत्र के अलावा जहां पर भी सर्वाधिक भीड़भाड़ होती है, यह वॉल वहां बनाई जाएगी। (mp news)
