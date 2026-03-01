आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा पहली सीढ़ी

प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में महासंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शोभा छानीवाल तथा शिखर सम्मान से अलंकृत कृष्णा वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उनके करकमलों से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे शिक्षा, सामाजिक कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।