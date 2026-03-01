नवें लघुकथा संग्रह अविश्वास चक्र’ का विमोचन

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ‘सरल काव्यांजलि’ के मानसिंह शरद ने बताया कि समारोह में करनाल के ख्यात लघुकथा मर्मज्ञ डॉ. अशोक भाटिया, राजस्थान के साहित्यकार माधव नागदा, इंदौर के सूर्यकांत नागर, डॉ. पुरुषोत्तम दुबे, डॉ. शिव चौरसिया और श्रीराम दवे विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने लघुकथा विधा के महत्व और उसके बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। साहित्यकारों ने कहा कि वर्तमान समय में लघुकथा समाज के यथार्थ को संक्षिप्त लेकिन प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने की सशक्त विधा बन चुकी है।