मानसिक स्वास्थ्य के लिए रचनात्मकता विटामिन समान – प्रो. भारद्वाज

इस अवसर पर प्रो. डॉ. राजेश टेलर ने विश्वविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्र परंपरा के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान कुलगुरु प्रो. डॉ. अर्पण भारद्वाज, प्रो. डॉ. उमा शर्मा, प्रो. डॉ. धर्मेन्द्र मेहता और प्रो. डॉ. कामरान सुल्तान ने इंजीनियर पुनीत भटनागर का स्मृतिचिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। साथ ही प्रो. डॉ. कामरान सुल्तान और प्रो. डॉ. बी. के. आंजना ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 3, 4 और 9 पर भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रो. डॉ. उमा शर्मा, प्रो. डॉ. अंजना पाण्डेय, प्रो. डॉ. स्वाति दुबे, प्रो. डॉ. एम. के. द्विवेदी और डॉ. नयनतारा डामोर सहित कई शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।