भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का धरना-प्रदर्शन

ज्ञापन में प्रमुख मांगों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी वर्ग और उनकी जातियों के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेने के बावजूद जनगणना के नोटिफिकेशन में इसका अलग कॉलम शामिल नहीं किया गया, जो ओबीसी समाज के साथ अन्याय है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हित में सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने तथा वर्ष 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त करने की मांग भी की गई है।