CM मोहन यादव ने दी 663 करोड़ की सौगात, गीता भवन-सड़क-पुलों का होगा निर्माण, सिंहस्थ की तैयारियां तेज

CM Mohan Yadav Unveils 663 Crore Development Package (फोटो- डॉ. मोहन यादव एक्स हैंडल)
MP News: प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने का निर्णय सराहनीय है। यह हमारी भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों के बीजारोपण और ज्ञान-पुंज को स्पूर्ण विश्व में आलोकित करने का दूरदर्शी कदम है। गीता भवन युवाओं, शोधार्थियों और नागरिकों को भारतीय ज्ञान-परंपरा, दर्शन और संस्कृति से जुडऩे का अवसर प्रदान करेगा। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्यबोध व कल्याण का सार्वकालिक मार्गदर्शक ग्रंथ है।
यह बात उज्जैन के शिप्रा विहार में गीता भवन सहित 663 करोड़ के विकास कार्यों के भूमिपूजन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel) ने कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने की। राज्यपाल पटेल ने कहा, उज्जैन की पावन धरा, जहां बाबा महाकाल की कृपा कण-कण में व्याह्रश्वत है, आज विकास के एक नए अध्याय के सूत्रपात का साक्षी बनने पर गर्व के भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यह आयोजन उज्जैन के गौरवशाली भविष्य तथा सांस्कृतिक और सामाजिक अभ्युदय का शंखनाद है।
राज्यपाल ने आशा जताई कि उज्जैन जल व बिजली संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और 'अतिथि देवो भव' की भावना के अनुरूप श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं व सेवाओं से आदर्श आध्यात्मिक पर्यटन गंतव्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। कार्यक्रम में राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने 663करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। प्रारंभ में अतिथियों ने ङ्क्षसहस्थ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्वागत भाषण विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने दिया। आभार संजय अग्रवाल ने माना। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ,जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर, राजेश धाकड़, रवि सोलंकी मौजूद थे। एचपीवी निशुल्क टीकाकरण, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन के हितग्राहियों को लाभ दिया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में नित नए विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश और उज्जैन की नई अधोसरंचना विकास के कार्यों से एक नई पहचान बना रहा है। मप्र सुशासन से उद्योग, शिक्षा, सड$क, आधुनिक हवाई सेवाएं, मेट्रो रेल आदि के विस्तार से विकास की नई उंचाइयों को छू रहा है। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा हिन्दू नववर्ष के पावन पर्व के पूर्व जिले को नवीन सौगात मिल रही है। डॉ. यादव ने बताया, आगामी शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यशोदा माता योजना में दूध का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों और नगरीय निकायों में गीता भवन का निर्माण करने व आदर्श ग्रामों को वृंदावन ग्रामों के रूप में विकसित करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा, ङ्क्षसहस्थ-2028 के कार्यों में 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे है। वर्ष 2026-27 में ङ्क्षसहस्थ के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 364 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के पुनर्निमाण के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं। (MP News)
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