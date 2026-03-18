CM मोहन यादव ने दी 663 करोड़ की सौगात, गीता भवन-सड़क-पुलों का होगा निर्माण, सिंहस्थ की तैयारियां तेज

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में नित नए विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश और उज्जैन की नई अधोसरंचना विकास के कार्यों से एक नई पहचान बना रहा है। मप्र सुशासन से उद्योग, शिक्षा, सड$क, आधुनिक हवाई सेवाएं, मेट्रो रेल आदि के विस्तार से विकास की नई उंचाइयों को छू रहा है। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा हिन्दू नववर्ष के पावन पर्व के पूर्व जिले को नवीन सौगात मिल रही है। डॉ. यादव ने बताया, आगामी शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यशोदा माता योजना में दूध का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों और नगरीय निकायों में गीता भवन का निर्माण करने व आदर्श ग्रामों को वृंदावन ग्रामों के रूप में विकसित करने की बात कही।