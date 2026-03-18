MP में आज से शुरू होगी नई रेल लाइन, इस जिले में पहली बार चलेगी ट्रेन, 25 साल का इंतजार होगा खत्म

भले ही अधिकृत तौर पर ट्रेन राजगढ़ आने से जनता के लिए उत्साह का विषय हो लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अभी ट्रने अधिकृत तौर पर कब से चलने लगेगी, यह तय नहीं है। करीब डेढ़ साल पहले नयागांव-घाटोली-खिलचीपुर के बीच रेलवे ट्रैक तैयार होने और सीआरएस निरीक्षण हो जाने के बावजूद आज तक ट्रेन के अते-पते नहीं है। यानी राजस्थान के आखिरी रेलवे स्टेशन घाटोली तक ट्रेन आ रही है लेकिन खिलचीपुर तक उसे चालू नहीं किया गया है। यानी यहां ट्रॉयल भले ही हो जाए लेकिन जब तक अधिकृत और विधिवत तरीके से ट्रेन चालू नहीं हो जाती, तब तक यह तय नहीं है कि ट्रेन चलेगी ही।