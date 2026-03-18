लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से चिट्ठी, PM मोदी और CM मोहन यादव के लिए लिखे अपशब्द

MP News: मध्य प्रदेश के ब्यावरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यापारी की दुकान के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के नाम से लिखी हुई चिट्ठियां मिलीं। यह मामला मंगलवार सुबह का बताया जा रहा है। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंची, पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया और लोग तरह-तरह की आशंकाएं जताने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिट्ठियों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।