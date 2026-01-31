खरमास की समाप्ति और शुक्र का उदय: 4 फरवरी से मचेगी शादियों की धूम

विवाह की तारीखें नजदीक आते ही उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बैंड-बाजे, टेंट, कैटरिंग और ज्वेलरी मार्केट में बुकिंग का दौर जोरों पर है। धर्मशालाएं और मैरिज गार्डन भी आगामी सीजन के लिए पूरी तरह बुक हो चुके हैं। बसंत पंचमी पर विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे मुहूर्त माने जाते हैं, किंतु इस बार शुक्र का तारा अस्त होने से यह सभी उपक्रम नहीं हुए। बसंत पंचमी पर मालवा निमाड़ ही नहीं, संपूर्ण भारत में अबूझ मुहूर्त मानकर के सभी प्रकार के मांगलिक कार्य करने की परंपरा रही है, किंतु पंचांग की गणना के अनुसार और धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार देखें तो जब शुक्र का तारा या गुरु का तारा अस्त हो ऐसे समय विवाह आदि नहीं होते इसी दृष्टि से इस बार बसंत पंचमी पर विवाह का कोई मुहूर्त नहीं था।