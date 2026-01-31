2/2 स्लीपर बसों पर रोक के विरोध में आज उज्जैन में जुटेंगे प्रदेशभर के टूरिस्ट बस ऑपरेटर

बस ऑपरेटरों का तर्क है कि सभी 2/2 स्लीपर बसें उज्जैन आरटीओ से विधिवत पास की गई थीं। जब नियमों के तहत पंजीयन, टैक्स और संचालन की अनुमति दी गई, तो अब इन्हें अचानक अवैध घोषित करना व्यवसायिक और नैतिक रूप से गलत है। सात दिनों में 2/2 स्लीपर को 2/1 या 1/1 में बदलने का आदेश अव्यावहारिक बताया गया है। इससे चारधाम यात्रा, नर्मदा परिक्रमा और विवाह आयोजनों पर सीधा असर पड़ेगा। एसोसिएशन ने मांग की है कि 2/2 स्लीपर बसों को बॉडी कोड 119 में शामिल कर सुरक्षा मानकों के साथ संचालन की अनुमति दी जाए, ताकि पर्यटन, रोजगार और हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके।