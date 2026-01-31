शहीद दिवस पर बापू को नमन: सेवाधाम आश्रम में सेवा और संवेदना का दिया संदेश

उज्जैन. शहीद दिवस पर सत्यांशह्यूमैनिटेरियन मिशन अंतर्गत ‘अंकितग्राम’ सेवाधाम आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कुष्ठधामहामूखेड़ी से आए महारोगी भाई-बहनों के साथ महात्मा गांधी के जीवन, विचारों और उनके मानवीय मूल्यों को स्मरण करते हुए अनेक सेवा संकल्प लिए गए। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल और मोनिका दीदी ने महात्मा गांधी के चित्र पर सूतांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
सर्वधर्म प्रार्थना और ‘वैष्णव जन तो तेनेकहिए’ भजन के माध्यम से बापू के विचारों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया। सुधीर भाई गोयल ने महारोगियों और आश्रम के विशेष बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी प्रेरक घटनाओं से अवगत कराते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी। उन्होंने महारोगियों के लिए बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। इस दौरान जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, आर्थिक सहायता और विशेष भोजन भी कराया गया।
शहर में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में बापू के दिखाए मार्ग पर चलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग