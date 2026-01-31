शहीद दिवस पर बापू को नमन: सेवाधाम आश्रम में सेवा और संवेदना का दिया संदेश

शहर में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में बापू के दिखाए मार्ग पर चलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।