शादी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश: लुटेरी दुल्हन और दो दलाल गिरफ्तार

उज्जैन जिले के भाटपचलाना क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। शादी के महज 8–10 दिन बाद ही दुल्हन दलाल के साथ फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते दूल्हे की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लुटेरी दुल्हन सहित दो दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार मसवाड़िया गांव निवासी 30 वर्षीय दिलीप (पिता रणछोड़/धानुका) ने थाना भाटपचलाना में 29 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। दिलीप विवाह के लिए युवती की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान परिचितों के जरिए उनका संपर्क कथित लुटेरी दुल्हन गैंग से हुआ। इस गैंग में खाचरौद निवासी मुकेश, बिरलाग्राम/उमरना निवासी लखन और भोपाल में रह रही युवती पायल शामिल थे।