शादी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश: लुटेरी दुल्हन और दो दलाल गिरफ्तार

उज्जैन जिले के भाटपचलाना क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। शादी के महज 8–10 दिन बाद ही दुल्हन दलाल के साथ फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते दूल्हे की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लुटेरी दुल्हन सहित दो दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार मसवाड़िया गांव निवासी 30 वर्षीय दिलीप (पिता रणछोड़/धानुका) ने थाना भाटपचलाना में 29 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। दिलीप विवाह के लिए युवती की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान परिचितों के जरिए उनका संपर्क कथित लुटेरी दुल्हन गैंग से हुआ। इस गैंग में खाचरौद निवासी मुकेश, बिरलाग्राम/उमरना निवासी लखन और भोपाल में रह रही युवती पायल शामिल थे।
आरोपियों ने शादी तय कराने के बदले 1.40 लाख रुपये की मांग की। सौदे के तहत 90 हजार रुपये नगद पहले ले लिए गए, जबकि शेष राशि 8–10 दिन बाद देने की बात तय हुई। 19–20 जनवरी को गजनीखेड़ी स्थित चामुंडामाता मंदिर में माला पहनाकर दिलीप और पायल की शादी कराई गई। शादी के बाद पायल दूल्हे के घर रहने लगी। कुछ ही दिनों में पायल द्वारा लगातार पैसों की मांग की जाने लगी। जब दिलीप ने बाकी रकम देने से इनकार किया तो पायल मौका देखकर दलाल मुकेश के साथ फरार होने की कोशिश करने लगी। 29 जनवरी को दूल्हे ने सतर्कता दिखाते हुए दलाल को बुलाने के बहाने मौके पर बुलाया और दुल्हन व दलाल को पकड़कर थाने पहुंचाया।
थाना भाटपचलाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन पायल और दलाल मुकेश को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी जुनेद उर्फ अमन को भोपाल से पकड़ा गया, जबकि लखन अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक, आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। यह भी जांच की जा रही है कि पायल और दलालों ने इससे पहले कितने लोगों को शादी के नाम पर ठगा है। पुलिस को आशंका है कि यह संगठित गिरोह लंबे समय से सक्रिय है। मामले में विवेचना जारी है।
