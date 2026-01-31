तीन बत्ती चौराहा पर रोजाना जाम, प्रतिबंध के बावजूद शहर में घुस रहीं सवारी बसें

उज्जैन. सिंधी कॉलोनी रोड से तीन बत्ती चौराहा की ओर आने वाले मार्ग पर वाहन चालकों को रोजाना भारी यातायात अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। संकरा मार्ग होने के कारण यहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है। ट्रैफिक सिग्नल कुछ समय के लिए खुलता है, लेकिन पीछे फंसे वाहन सड़कों की चौड़ाई कम होने से निकल नहीं पाते, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है।सवारी बसें यातायात अवरुद्ध कर देतीस्थानीय लोगों के अनुसार इस जाम की मुख्य वजह लेफ्ट टर्न पर भी राइट साइड जाने वाले वाहन खड़े हो जाते हैं और सवारी बसें हैं, जो सड़क के बड़े हिस्से पर खड़ी होकर यातायात अवरुद्ध कर देती हैं। जबकि यातायात विभाग द्वारा नानाखेड़ा से फ्रीगंज की ओर आने वाली सवारी बसों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कई बस ऑपरेटर नियमों की अनदेखी करते हुए शहर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे चौराहों पर दबाव बढ़ रहा है।
तीन बत्ती चौराहा पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में हालात सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। एम्बुलेंस, स्कूल वाहन और दुपहिया चालकों को भी निकलने में परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि यदि प्रतिबंधित बसों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया जाए, तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।
स्थानीय लोगों और व्यापारियों का मानना है कि यदि प्रशासन द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए जाएं तो इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है। नागरिकों का कहना है कि प्रतिबंधित समय में चौराहे से गुजरने वाली बसों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
