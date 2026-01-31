कन्या महाविद्यालय में अतिथियों का संदेश: नशे को कहें “ना”

अध्यक्षीय उद्बोधन में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वंदना गुप्ता ने शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन का यह मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ एक छोटा-सा गलत निर्णय पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, “नशा कभी समाधान नहीं होता-न दुख का, न तनाव का, न असफलता का। सच्चा साहस नशा करने में नहीं, बल्कि नशे को ‘ना’ कहने में है।इस अवसर पर मद्य निषेध विषय पर पोस्टर एवं स्लोगन निर्माण प्रतियोगिता तथा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वैष्णवी मालाकार ने प्रथम, अरीबाकुरेशी ने द्वितीय और सारा कुरेशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस प्रभारी श्रीमती मोनिका परमार ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉ. मीरा यादव ने व्यक्त किया। बड़ी संख्या में छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही।