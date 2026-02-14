रेडियो को बताया करियर निर्माण और ज्ञान का सशक्त माध्यम

मुख्य अतिथि प्रो. धर्मेंद्र मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह करियर निर्माण और सामान्य ज्ञान बढ़ाने का सशक्त साधन भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को रेडियो और जनसंचार के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।