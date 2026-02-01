जेसीआई का शपथ ग्रहण: सोनी बने अध्यक्ष, डॉ. गर्ग सम्मानित

नई टीम का गठन और भविष्य के संकल्प समारोह के दौरान अध्यक्ष गिरीश सोनी के साथ सचिव विशाल गांधी और चार उपाध्यक्षों—अभिषेक कक्रेचा, आनंद पोरवाल, पुनीत मित्तल एवं रतिन नीमा ने भी शपथ ली। बोर्ड पदाधिकारियों और डायरेक्टर्स की एक विशाल टीम ने सेवा कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित किया। निवर्तमान अध्यक्ष आलोक ऐरन को उनकी सफल पारी के लिए विदाई दी गई, जबकि नए सचिव विशाल गांधी ने सभी सदस्यों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जेसीआई उज्जैन आने वाले समय में शहर के सामाजिक उत्थान के लिए और भी सक्रियता से कार्य करेगी।