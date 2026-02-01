जेसीआई का शपथ ग्रहण: सोनी बने अध्यक्ष, डॉ. गर्ग सम्मानित

जूनियर चैंबर इंटरनेशनल (JCI) उज्जैन की नई कार्यकारिणी का वर्ष 2026 हेतु भव्य शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ। उज्जैन की इस प्रतिष्ठित संस्था ने अपनी तीन दशकों से अधिक की गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गिरीश सोनी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। समारोह में नगर निगम सभापति कलावती यादव और मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जैसे गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने नए नेतृत्व को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके साथ ही जेसीआई उज्जैन के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।
जेसीआई उज्जैन न केवल नेतृत्व विकास बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी रहा है। इसी कड़ी में, इस वर्ष का प्रतिष्ठित 'जेसीआई एक्सीलेंसी अवार्ड' शहर के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय गर्ग को उनकी निस्वार्थ चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। अतिथियों ने संस्था के 'वेलफेयर फाउंडेशन' द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य और शिक्षा अभियानों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश सोनी और उनकी टीम ने संकल्प लिया कि वे निःशुल्क मेडिकल उपकरण वितरण और अन्य परोपकारी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुँचाएंगे।
नई टीम का गठन और भविष्य के संकल्प समारोह के दौरान अध्यक्ष गिरीश सोनी के साथ सचिव विशाल गांधी और चार उपाध्यक्षों—अभिषेक कक्रेचा, आनंद पोरवाल, पुनीत मित्तल एवं रतिन नीमा ने भी शपथ ली। बोर्ड पदाधिकारियों और डायरेक्टर्स की एक विशाल टीम ने सेवा कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित किया। निवर्तमान अध्यक्ष आलोक ऐरन को उनकी सफल पारी के लिए विदाई दी गई, जबकि नए सचिव विशाल गांधी ने सभी सदस्यों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जेसीआई उज्जैन आने वाले समय में शहर के सामाजिक उत्थान के लिए और भी सक्रियता से कार्य करेगी।
