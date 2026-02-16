बुनकर समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की जगी आस

प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भीलवाड़ा में छात्रावास भूमि आवंटन के इस संवेदनशील मामले को सरकार पूरी प्राथमिकता से संज्ञान में लेगी और संबंधित विभाग के माध्यम से इसका शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद समाज के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष जगदीश चंद्र चौहान, कोषाध्यक्ष कृष्ण चंद्र बुनकर, रामेश्वर लाल पंवार, अर्जुन लाल चौहान, किशन लाल धूमड़ा, सौरभ कटारिया, प्रदीप चौहान, चंद्र प्रकाश, उमेश बुनकर व कुंदन धूमड़ा शामिल थे।