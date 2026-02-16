बुनकर समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की जगी आस

Hope for hostel for students of weaver community has arisen
भीलवाड़ा में बुनकर समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण का सपना अब जल्द ही साकार हो सकता है। लंबे समय से अटकी छात्रावास भूमि आवंटन की मांग को लेकर बुनकर भांबी कल्याण समिति, भीलवाड़ा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर में राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार से उनके निजी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राज्यमंत्री ने समाज की इस प्रमुख मांग को प्राथमिकता से लेते हुए समस्या के शीघ्र समाधान का मजबूत भरोसा दिलाया है।
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले राज्यमंत्री डॉ. बाघमार का अभिनंदन किया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने उन्हें अवगत कराया कि भीलवाड़ा शहर में बुनकर समाज के विद्यार्थियों के लिए सर्वसुविधायुक्त छात्रावास की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान में ग्रामीण अंचलों और दूर-दराज के क्षेत्रों से शहर में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले विद्यार्थियों को रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रावास के निर्माण से इन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।
प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भीलवाड़ा में छात्रावास भूमि आवंटन के इस संवेदनशील मामले को सरकार पूरी प्राथमिकता से संज्ञान में लेगी और संबंधित विभाग के माध्यम से इसका शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद समाज के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष जगदीश चंद्र चौहान, कोषाध्यक्ष कृष्ण चंद्र बुनकर, रामेश्वर लाल पंवार, अर्जुन लाल चौहान, किशन लाल धूमड़ा, सौरभ कटारिया, प्रदीप चौहान, चंद्र प्रकाश, उमेश बुनकर व कुंदन धूमड़ा शामिल थे।
