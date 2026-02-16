‘रंग मत डाले रे सांवरिया…’: शिव भजनों पर झूमीं महिलाएं

कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पायल, मंजू, सीमा, रेखा, सरोज, सुनीता, रचना और मीनू जैन सहित अन्य कई महिलाओं ने एक-दूसरे पर गुलाब और गेंदे के फूलों की वर्षा कर फाल्गुन की बधाइयां दीं। महोत्सव के अंत में भगवान की महाआरती की गई और सभी श्रद्धालुओं व उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। फूलों की इस होली ने न सिर्फ आपसी भाईचारे को बढ़ाया, बल्कि शहर में फाल्गुन के रंगारंग आगाज का संदेश भी दिया।