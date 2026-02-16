चंग की थाप पर गूंजी राम दरबार की चौपाइयां, ‘मंदिर बनग्यो रे राजा राम को…’ पर झूमे श्रद्धालु

फाग उत्सव में गायकों की टोली ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। गायक मंगलचंद मिश्रा, भंवर पारीक, किशन चौधरी, संजय पारीक, जयश पारीक, अभिषेक शर्मा, निलेश पारीक, पंकज पंचोली और लोकेश कुदाल ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। कलाकारों ने 'गांजो पीले रे सदा रे शिव भोला अमली', 'पगल्या री पायल भीजे हातारो चुड़लो', 'रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुर्जर मारे रे', 'नेणा नीचा करले रे श्याम से मिलादे भिखाई' और रामलला को समर्पित 'मंदिर बनग्यो रे राजा राम को धाम अयोध्या में' जैसी धमालों पर शानदार प्रस्तुतियां दीं। इन गीतों पर पूरा पांडाल झूम उठा। इस दौरान विभिन्न कलाकारों ने स्वांग धरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने एक-दूसरे के साथ फूलों की जमकर होली खेली। कार्यक्रम के समापन पर संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने सभी कलाकारों, श्रोताओं का आभार जताया।