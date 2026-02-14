14 फ़रवरी 2026,

समाचार

शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा में उल्लेखनीय योगदान पर नागर दंपती सम्मानित

उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए नागर दंपती का नागरिक अभिनंदन समाजजनों ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं

उज्जैन

image

rishi jaiswal

Feb 14, 2026

उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए नागर दंपती का नागरिक अभिनंदन समाजजनों ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं

उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए नागर दंपती का नागरिक अभिनंदन समाजजनों ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं

उज्जैन. समाज सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर प्रतिष्ठित नागर दंपती का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। वरुण नागर और मनीषा नागर द्वारा वर्षभर किए गए निस्वार्थ सेवा कार्यों और सामाजिक परियोजनाओं को देखते हुए समाजजनों ने उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक वर्गों से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इस सम्मान समारोह का आयोजन सामाजिक समरसता और सेवा भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। समारोह में उपस्थित जनसमूह ने नागर दंपती के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाजजनों के सहयोग से किया गया, जिसमें नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निभाई सक्रिय भूमिका

समारोह के दौरान समाजसेवी दीपक राजवानी ने नागर दंपती के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने पिछले एक वर्ष में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता, सामाजिक जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई सेवा प्रकल्पों में सक्रिय भागीदारी निभाई।

नागर दंपती ने समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके प्रयासों से कई जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचा। समाजजनों ने उनके कार्यों को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस तरह की सेवा भावना समाज को मजबूत और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मान

सम्मान समारोह में नागर दंपती को पुष्पमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। उपस्थित लोगों ने विश्वास जताया कि नागर दंपती भविष्य में भी समाज सेवा के कार्यों को इसी समर्पण और उत्साह के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे।

समारोह के अंत में समाजजनों ने सेवा कार्यों को बढ़ावा देने और सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया। इस आयोजन ने समाज में सेवा भावना और सहयोग की भावना को मजबूत करने का कार्य किया।

Published on:

14 Feb 2026 12:29 am

