शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा में उल्लेखनीय योगदान पर नागर दंपती सम्मानित

उज्जैन. समाज सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर प्रतिष्ठित नागर दंपती का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। वरुण नागर और मनीषा नागर द्वारा वर्षभर किए गए निस्वार्थ सेवा कार्यों और सामाजिक परियोजनाओं को देखते हुए समाजजनों ने उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक वर्गों से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।