महाशिवरात्रि पर महाकाल नगरी में बंटेगी 31 क्विंटल खिचड़ी, चेटीचंड पर निकलेगी ऐतिहासिक रैली: सिंधी समाज की बड़ी तैयारी

बैठक का संचालन करते हुए गोपाल बलवानी ने समाज की सेवा गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महामृत्युंजय द्वार पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महेश परियानी के कुशल नेतृत्व में समाज द्वारा 31 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया जाएगा। बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले लाखों भक्तों के लिए सिंधी समाज द्वारा की जाने वाली यह सेवा शहर में आकर्षण का केंद्र रहती है। इस आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वितरण कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।