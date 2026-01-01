कुष्ठ रोग खत्म करने के संकल्प के साथ मनाई राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि

इंगोरिया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित कर गांधीजी को नमन किया और समाज को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सीएचसी इंगोरिया प्रभारी डॉ. शिप्र श्रीवास्तव, हेल्थ सुपरवाइजर नारायण शर्मा, शिवानी भारतीय, साकेत सवालाखे, विजय गोलघाटे, पायलट नरेंद्र परमार, नवीन विश्वकर्मा, शेखर डोगर और बंटी ने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डॉ. शिप्र श्रीवास्तव ने संकल्प पत्र का वाचन करते हुए कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा को मानवता की सच्ची सेवा माना और समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर सहयोग का संदेश दिया।