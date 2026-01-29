बड़ी खबर: सिंहस्थ से पहले शहर में दौड़ेंगी 100 ई-बसें, 10 करोड़ से बनेगा नया डिपो

मक्सीरोड पर पुराने डिपो की जमीन पर करीब 21 हजार 762 वर्ग मीटर क्षेत्र में ई-बस डिपो विकसित किया जाएगा। इसमें 100 ई-बस जिनमें 7 मीटर लंबी 70 बस व 9 मीटर लंबी 30 बसें एक साथ पार्क हो सकेंगी। इसके अलावा डिपो में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे। इसे स्थापित करने के लिए प्रथक से 2.86 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। इसमें बाहरी विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण कार्य शामिल है। बता दें कि पूर्व में इस स्थापन पर मप्र रोडवेज का बस डिपो संचालित होता था जिसे बाद में नगर निगम ने उज्जैन सिटी बस सर्विस लिमिटेड के आफिस व सिटी बस डिपो के रूप में उपयोग किया।