उज्जैन

बड़ी खबर: सिंहस्थ से पहले शहर में दौड़ेंगी 100 ई-बसें, 10 करोड़ से बनेगा नया डिपो

MP News: सिंहस्थ-28 की तैयारियों में उज्जैन को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर की यातायात तस्वीर बदलने वाली ई-बस सेवा अब हकीकत के करीब है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Jan 29, 2026

mp news 100 E-buses to run in ujjain city before Simhastha 2028

100 E-buses to run in ujjain city before Simhastha 2028 (फोटो- Freepik)

MP News:उज्जैन सिंहस्थ-28 (Simhastha 2028 Ujjain) से पहले शहर में यात्री ई-बस सेवा शुरू हो सकती है। यह संभावना ई-बस डिपो निर्माण की तैयारी शुरू होने से बनी है। डिपो निर्माण के लिए एजेंसी तय हो चुकी है और जल्द धरातल पर कार्य प्रारंभहोन की संभावना है। पीएम ई-बस योजना (E-buses Project) अंतर्गत उज्जैन को पूर्व में ही 100 ई-बस आवंटित हो चुकी हैं लेकिन डिपो की कमी के चलते अब तक सेवा शुरू नहीं हो सकी है। अब यह कमी दूर होने की संभावना है।

नगर निगम मक्सीरोड स्थित डिपो को ई-बस डिपो के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए 10.75 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट तैयार किया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका भूमिपूजन किया था। वर्कआर्डर जारी होने के बाद ठेकेदार को 180 दिन में डिपो निर्माण करना होगा।

100 बस की पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे

मक्सीरोड पर पुराने डिपो की जमीन पर करीब 21 हजार 762 वर्ग मीटर क्षेत्र में ई-बस डिपो विकसित किया जाएगा। इसमें 100 ई-बस जिनमें 7 मीटर लंबी 70 बस व 9 मीटर लंबी 30 बसें एक साथ पार्क हो सकेंगी। इसके अलावा डिपो में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे। इसे स्थापित करने के लिए प्रथक से 2.86 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। इसमें बाहरी विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण कार्य शामिल है। बता दें कि पूर्व में इस स्थापन पर मप्र रोडवेज का बस डिपो संचालित होता था जिसे बाद में नगर निगम ने उज्जैन सिटी बस सर्विस लिमिटेड के आफिस व सिटी बस डिपो के रूप में उपयोग किया।

उज्जैन को 100 ई-बस मिली हैं

पीएम ई-बस योजना अंतर्गत उज्जैन को पहले ही 100 ई-बस आवंटित हुई हैं। इनमें 30 नौ मीटर व 70 बस सात मीटर लंबी हैं। इनके संचालन के लिए भी सरकार की ओर से एजेंसी नियुक्त की जा चुकी है। अपर कलेक्टर, नगर निगम पवन सिंह ने बताया जल्द ही ई-बसों के लिए डिपो का निर्माण शुरू कराया जाएगा। (MP News)

