सीएम ने हांकी बैलगाड़ी, किया शंखनाद, खड़ताल बजाकर भजन भी गाया

गृहनगर उज्जैन में सीएम मोहन यादव का अनूठा अंदाज
Ujjain- एमपी के सीएम मोहन यादव रविवार को कुछ अलग अंदाज में नजर आए। वे अपने गृहनगर उज्जैन में हैं। यहां सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैलगाड़ी हांकी और शंख भी बजाया। वे खड़ताल बजाते भी नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने यहां भजन भी गाया। उज्जैन में उन्होंने‘आनंद उत्सव राहगीरी’ का शुभारंभ किया। स्थानीय संस्कृति, खेल और सामुदायिक मेलजोल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
डॉ. मोहन यादव रविवार सुबह ‘आनंद उत्सव राहगीरी’ कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्सव के दौरान उन्होंने पारंपरिक परिवेश के बीच स्वयं बैलगाड़ी चलाई। सीएम मोहन यादव ने बैलगाड़ी की लगाम खुद हाथ में थामकर बैलों को हांककर उसे आगे बढ़ाया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘राहगीरी उत्सव’ में शामिल आमजनों का हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने शंख भी बजाया। इतना ही नहीं, खड़ताल बजाकर धर्म ध्वजा लहराई और भजन भी गाया।
“राहगीरी उत्सव” के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने यातायात सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम मोहन यादव ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को उपहार भी बांटे।
