सीएम ने हांकी बैलगाड़ी, किया शंखनाद, खड़ताल बजाकर भजन भी गाया

Ujjain- एमपी के सीएम मोहन यादव रविवार को कुछ अलग अंदाज में नजर आए। वे अपने गृहनगर उज्जैन में हैं। यहां सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैलगाड़ी हांकी और शंख भी बजाया। वे खड़ताल बजाते भी नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने यहां भजन भी गाया। उज्जैन में उन्होंने‘आनंद उत्सव राहगीरी’ का शुभारंभ किया। स्थानीय संस्कृति, खेल और सामुदायिक मेलजोल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।