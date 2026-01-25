एमपी का यह स्टेशन बनेगा रेलवे का नया सेंटर, महाराष्ट्र-गुजरात-राजस्थान की ट्रेनों को जोड़ेगा

25 जनवरी 2026,

रविवार

उज्जैन

एमपी का यह स्टेशन बनेगा रेलवे का नया सेंटर, महाराष्ट्र-गुजरात-राजस्थान की ट्रेनों को जोड़ेगा

Ujjain railway station- रेल सुविधाओं के नजरिए से भी उज्जैन की अहमियत बढ़ी, कई राज्यों को जोड़ेगा

3 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Jan 25, 2026

Ujjain railway station will connect trains from Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan

Ujjain railway station will connect trains from Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan- Demo Pic

Ujjain railway station- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में हरिफाटक पुल के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकास के नए-कीर्तिमान गढ़ रहा है। बीते एक साल में 7.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए। सिंहस्थ आने वाला है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए शहर पूरी तत्परता और तेजी से तैयार हो रहा है। उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए अनेक विकास कार्यों का जिक्र किया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि रेल सुविधाओं के नजरिए से भी उज्जैन की अहमियत बढ़ गई है। यह कई राज्यों को जोड़नेवाले रेलवे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में हरिफाटक पुल तक 371.11 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण, उज्जैन शहर में 389.67 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण सहित कुल 760.78 करोड़ रुपए लागत के 15 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 232.73 करोड़ रुपए में 836 पुलिस आवास और 36 करोड़ रुपए से न्यू स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भी शामिल है। सीएम ने यहां 33 करोड़ रुपए के दो निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया।

कोमल स्पर्श का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यस्तरीय मिशन कोमल स्पर्श का शुभारंभ भी किया। इसकी शुरूआत उज्जैन संभाग से की गई है। मिशन में नवजात या छोटे बच्चों के तलवों की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि उनमें कोई आनुवांशिक कमी, विकृति अथवा बीमारी के लक्षण तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ मिलता है, तो उस चिन्हित बच्चे का 18 साल की आयु तक नि:शुल्क उपचार किया जाएगा। यह मिशन मध्यप्रदेश सरकार और अरविंदो हास्पिटल इंदौर द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव को एचडीएफसी बैंक द्वारा संकल्प-पत्र सौंपा गया। इसमें बैंक ने अपने सीएसआर फंड से उज्जैन जिले के 51 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस निर्माण करने की बात कही है।

सिंहस्थ को उज्जैन की पहचान बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम बाबा महाकाल का आशीष पाने से भी किसी को वंचित नहीं रहने देंगे। महाकाल के महालोक के विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार भी हमारी मदद कर रही है। जावरा से उज्जैन की ओर एक नया 4 लेन रोड बनने जा रहा है। सभी दिशाओं से उज्जैन की ओर आने वाले सड़क मार्गों को 4 लेन और 6 लेन हाई-वे रोड में परिवर्तित किया जाएगा।

रेलवे का सेंटर बनने जा रहा उज्जैन

सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में रेल सुविधाओं के विस्तार करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि उज्जैन में चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की ओर से आने वाली ट्रेनों को उज्जैन होकर जोड़ा जा रहा है। इससे उज्जैन रेलवे का सेंटर बनने जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान सभी को इस सुविधा का भरपूर लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को हम साल भर शिप्रा माता के जल से ही स्नान करवाएंगे। मंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में बाहरी क्षेत्र में न्यू टाऊनशिप विकसित की जाएगी। न्यू टाउनशिप में बड़े बाजार, बस स्टेंड सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित करने की योजना है।

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि हर दिन नई सौगातें मिल रही

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कार्यक्रम में कहा कि उज्जैन के विकास में हर दिन नई-नई सौगातें मिल रही हैं। उज्जैन विकास की नई दौड़ में है। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। हरिफाटक पुल के चौड़ीकरण कार्य से आवागमन और भी बेहतर होगा। यह काम 18 माह में पूरा होगा। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, उज्जैन विकास प्राधिकारण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

Updated on:

25 Jan 2026 08:20 pm

Published on:

25 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी का यह स्टेशन बनेगा रेलवे का नया सेंटर, महाराष्ट्र-गुजरात-राजस्थान की ट्रेनों को जोड़ेगा

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

