एमपी का यह स्टेशन बनेगा रेलवे का नया सेंटर, महाराष्ट्र-गुजरात-राजस्थान की ट्रेनों को जोड़ेगा

Ujjain railway station- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में हरिफाटक पुल के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकास के नए-कीर्तिमान गढ़ रहा है। बीते एक साल में 7.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए। सिंहस्थ आने वाला है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए शहर पूरी तत्परता और तेजी से तैयार हो रहा है। उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए अनेक विकास कार्यों का जिक्र किया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि रेल सुविधाओं के नजरिए से भी उज्जैन की अहमियत बढ़ गई है। यह कई राज्यों को जोड़नेवाले रेलवे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है।