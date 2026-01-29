निगमायुक्त बोले- ‘सॉरी सॉरी…’, हाईकोर्ट में BRTS के टेंडर का ‘खेल’ का खुलासा

हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई पर जारी निर्देशों के पालन को लेकर निगम ने रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया, बीआरटीएस हटाने को नया टेंडर जारी किया है। यहां एलिवेटेड ब्रिज को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई थी, जिसमें पीडब्लूडी ने 15 फरवरी से ब्रिज का काम शुरू करने की बात कही। जितनी जगह ये बनेगा, उतनी पर बैरिकेडिंग करने की बात भी कही। साथ ही एसीएस (नगरीय प्रशासन) ने भी निर्देश दिए कि जहां 3.1 किमी में एलिवेटेड ब्रिज नहीं है, वहां सेंट्रल डिवाइडर और लाइटिंग का काम शुरू कर तय समयसीमा में पूरा किया जाए, यह काम शुरू कर दिया है। साथ ही रेलिंग हटाने के लिए लिए टेंडर जारी किया जाए और तेजी से काम करवाया जाए। ठेकेदार काम पूरा नहीं करे तो निगम खुद करे। कोर्ट में ये बात भी सामने आई कि पीडब्लूडी 6.6 किमी लंबे एलिवेटेड ब्रिज का काम फरवरी में शुरू कर देगा। जहां-जहां से रेलिंग हटाई जाएगी, वहां पीडब्लूडी अस्थायी डिवाइडर बनाएगा। (MP News)