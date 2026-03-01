चिल्लाती रही मां- ‘रूक जा बेटा, ऐसा मत कर’, अनसुना कर तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग

परिजनों ने बताया कि आकाश की सियागंज इलाके में सेनेटरी की दुकान है। वो करीब 15 दिन से डिप्रेशन में था और काफी परेशान रहता था। घटना वाले दिन भी वो काफी परेशान था और अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साफ है आकाश ने खुदकुशी की है। आकाश शादीशुदा था और उसकी एक 6 महीने की बच्ची है जिसके सिर से पिता का साया अब हमेशा के लिए उठ चुका है। आकाश के खुदकुशी करने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।