16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी के पूर्व मंत्री की पत्नी का निधन, पसरा शोक, सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया

Sajjan Verma- पत्नी के निधन के बाद पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा बेहद दुखी दिखाई दिए

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Mar 16, 2026

Congress Party Mourns the Passing of Former MP Minister Sajjan Verma's Wife

Congress Party Mourns the Passing of Former MP Minister Sajjan Verma's Wife

Sajjan Verma- एमपी के एक पूर्व मंत्री की पत्नी का निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा की पत्नी सुभद्रा वर्मा का रविवार को देहांत हुआ। इससे पार्टी हल्कों में शोक पसर गया। अनेक कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता, इंदौर स्थित उनके निवास पर जा पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी के दुखद निधन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी शोक जताया। वे पूर्व मंत्री वर्मा के निवास पर भी पहुंचे। पत्नी के निधन के बाद पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा बेहद दुखी दिखाई दिए। जीतू पटवारी ने उन्हें ढाढस बंधाया। सीएम मोहन यादव ने भी कांग्रेस नेता सज्जनसिंह वर्मा की पत्नी के निधन पर दुख जताया है। सोमवार को स्वर्गीय सुभद्रा वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता, रिश्तेदार, परिचित और समर्थक उपस्थित थे।

स्वर्गीय सुभद्रा वर्मा के दो बेटे थे- स्वर्गीय गगन वर्मा और पवन वर्मा। बेटे गगन का मई 2025 में असामयिक निधन हो गया था। वे कमर की चोट के कारण पिछले कई सालों से तकलीफ झेल रहे थे और व्हील चेयर पर ही रहते थे। पुत्र गगन वर्मा की मौत के बाद से ही सुभद्रा वर्मा बेहद दुखी रहती थीं। सोमवार सुबह पलसीकर कालोनी स्थि​त निज निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। पिपलिया पाला के रीजनल पार्क मुक्तिधाम में स्वर्गीय सुभद्रा वर्मा का अंतिम संस्कार ​किया गया।

सीएम मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया

पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा की धर्मपत्नी के निधन पर सीएम मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुभद्रा वर्माजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह गहन दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें।

ॐ शांति!

जीतू पटवारी ने भी ट्वीट कर दुख जताया

पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी सुभद्रा वर्मा के निधन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी शोक जताया है। वे पूर्व मंत्री के इंदौर स्थित निवास पर पहुंचे। सज्जनसिंह वर्मा से भेंट कर दुख व्यक्त किया। जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा-

आज इंदौर में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ साथी श्री सज्जन वर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुभद्रा वर्मा जी के निधन पर उनके निवास पर पहुँचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें।

ॐ शांति।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 02:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के पूर्व मंत्री की पत्नी का निधन, पसरा शोक, सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: MPPSC में 130 पदों पर भर्ती, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म

MPPSC Recruitment for 130 Posts Applications begin this Date Unani Homeopathy Medical Officers
इंदौर

चिल्लाती रही मां- 'रूक जा बेटा, ऐसा मत कर', अनसुना कर तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग

indore
इंदौर

फैमली कोर्ट में ‘तलाक’ केसों की बाढ़, खुलेंगे 100 ‘तेरे मेरे सपने’ सेंटर !

Divorce Cases
इंदौर

MP News: पांच गुना बढ़े जमीन के दाम, कलेक्टर ने अधिकारियों से पूछे सवाल

property rate
इंदौर

‘गैस पाइपलाइन’ वालों के लिए नया निर्देश जारी, जमा करना होगा सिलेंडर

LPG Gas Cylinder
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.