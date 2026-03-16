एमपी के पूर्व मंत्री की पत्नी का निधन, पसरा शोक, सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया

Sajjan Verma- एमपी के एक पूर्व मंत्री की पत्नी का निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा की पत्नी सुभद्रा वर्मा का रविवार को देहांत हुआ। इससे पार्टी हल्कों में शोक पसर गया। अनेक कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता, इंदौर स्थित उनके निवास पर जा पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी के दुखद निधन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी शोक जताया। वे पूर्व मंत्री वर्मा के निवास पर भी पहुंचे। पत्नी के निधन के बाद पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा बेहद दुखी दिखाई दिए। जीतू पटवारी ने उन्हें ढाढस बंधाया। सीएम मोहन यादव ने भी कांग्रेस नेता सज्जनसिंह वर्मा की पत्नी के निधन पर दुख जताया है। सोमवार को स्वर्गीय सुभद्रा वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता, रिश्तेदार, परिचित और समर्थक उपस्थित थे।