MP News: पांच गुना बढ़े जमीन के दाम, कलेक्टर ने अधिकारियों से पूछे सवाल

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि शहरी क्षेत्र की एक शिव शक्ति नगर में 28 दस्तावेज ऐसे दर्ज हुए हैं जिनमें जमीन की रजिस्ट्री गाइडलाइन से काफी अधिक दर पर की गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र असरावद बुजुर्ग में भी 34 मे से 29 दस्तावेज ऐसे सामने आए, जिनमें जमीन की रजिस्ट्री गाइडलाइन से करीब 461 प्रतिशत अधिक दर पर हुई। इसके बावजूद वहां केवल करीब 150 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था।