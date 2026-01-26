MP के 2 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट, 3 कॉलेज भी खुलेंगे; सीएम का बड़ा ऐलान

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। साथ ही उज्जैन में तीन नए आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले जाएंगे।



आगे सीएम ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के इलाकों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। जिसमें आने वाले क्षेत्रों का विकास भी तेजी से होगा।