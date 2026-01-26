26 जनवरी 2026,

सोमवार

उज्जैन

MP के 2 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट, 3 कॉलेज भी खुलेंगे; सीएम का बड़ा ऐलान

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी कीं।

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Jan 26, 2026

cm mohan yadav

फोटो सोर्स- जनसंपर्क मध्यप्रदेश

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन ने 77वें गणतंत्र दिवस पर एक नया कीर्तिमान रचा है। शिप्रा घाट पर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने कार्तिक मेला ग्राउंड पर परेड की सलामी ली और कई घोषणाएं भी की। जिसमें उन्होंने उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट, उज्जैन में तीन आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने समेत कई अन्य मांगें रखी।

उज्जैन और शिवपुरी में बनेंगे एयरपोर्ट

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। साथ ही उज्जैन में तीन नए आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले जाएंगे।

आगे सीएम ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के इलाकों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। जिसमें आने वाले क्षेत्रों का विकास भी तेजी से होगा।

लाड़ली बहनों को 50 हजार करोड़ बांटे

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं प्रतिमाह 1500 रूपये दिए जा रहे हैं। बीते दो सालों में इस योजना के तहत करीब 50 हजार करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान को बढ़ावा देने के लिए क्रांति गोंड को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की जानकारी दी।

सीएम शिप्रा तट से गुब्बारे छोड़े

सीएम डॉ मोहन यादव ने शिप्रा नदी के किनारे से 1 हजार गुब्बारों को आसमान में छोड़ा। इस दौरान 40 नावों से भी गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया।

भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह 4 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों से निर्मित भगवान का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है।

Published on:

26 Jan 2026 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP के 2 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट, 3 कॉलेज भी खुलेंगे; सीएम का बड़ा ऐलान

