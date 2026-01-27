27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

रात का सफ़र पड़ा भारी: महाकाल दर्शन से लौट रहे चार दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक माह में दूसरी बड़ी घटना

मंगलवार 27 जनवरी की सुबह जब वे राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार ने आगे जा रहे एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Manish Geete

Jan 27, 2026

ujjain news

उज्जैन से दिल्ली लौट रहा वाहन ट्रक से टकराया। चार लोगों की मौत। (फोटो-सोशल मीडिया)

महाकाल दर्शन कर दिल्ली जा रहे चार दोस्तों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि उनकी कार चार किलोमीटर दूर तक ट्रक के साथ घिसाती चले गई। जिसने भी यह हादसा देखा वो सिहर गया। 7 जनवरी 2026 को भी ऐसा ही हादसा हुआ था जब तेलंगाना से दर्शन करने आए लोगों का वाहन खड़े ट्राले से टकरा गया था। इस घटना में तीन दोस्तों की मौत हो गई थी। खास बात यह है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं आधी रात के वक्त हो रही हैं। इसलिए आप भी रात्रि में यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क रहें।

हरियाणा नंबर की एक कार में दिल्ली से पांच तीर्थ यात्री उज्जैन आए थे। उन्होंने सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे शाम को उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ रवाना हो गए। मंगलवार 27 जनवरी की सुबह जब वे राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार ने आगे जा रहे एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस समय हुआ जब इस कार ने जैसे ही ट्रक के पीछे से टक्कर मारी तो उनकी कार ट्रक के नीचे फंस गई। यह कार चार किलोमीटर दूर तक ट्रक के साथ घिसाती चले गई।

पुलिस के मुताबिक कार में राहुल गुप्ता (35), पारस अग्रवाल (35), प्रिंस गुप्ता (23) और विक्रम सिंह (30) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पिछली सीट पर बैठे ब्रजमोहन गुप्ता को मामूली चौटें आई और उसे दौसा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने सभी शवों का पोस्ट मार्टम करवाकर शव को मर्चुरी में रखवा दिया है।

रात 3 बजे हुआ था यह हादसा

इससे पहले 7 जनवरी 2026 को तेलंगाना के 14 लोग एक वाहन में भरकर उज्जैन दर्शन करने आ रहे थे। जब उनका वाहन देवास रोड पर चंदेसरा के पास पहुंचा तो रात 3 बजे उनका वाहन एक खड़े ट्रक में घुस गया। इस घटना में ड्राइवर समेत दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे व्यक्ति ने इंदौर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्राला बगैर लाइट जलाए सड़क किनारे खड़ा था।

रात 2.30 बजे हुआ था यह हादसा

पिछले साल 1 जनवरी को भी महाकाल दर्शन करने जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि तीन गंभीर हो गए थे। यह सभी धार जिले के राजगढ़ के रहने वाले थे और सभी नव वर्ष के मौके पर महाकाल दर्शन करने उज्जैन जा रहे थे। इनका वाहन देर रात 2.30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसा उज्जैन जिले के रूनीजा रोड पर फोरलेन ब्रिज पर हुआ था। इनका वाहन भी खड़े कंटेनर में घुस गई थी।

रात्रि में वाहन चलाने से बचें

एक्सपर्ट का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को रात्रि में वाहन नहीं चलाना चाहिए। ज्यादातर लोग रात्रि में वाहन चलाना इसलिए पसंद करते हैं कि रात में सड़कें खाली रहती है। लेकिन, यही कारण है कि रात में रास्ता और सड़क किनारे खड़े ट्रक का अनुमान नहीं लग पाता है और दुर्घटना हो जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 05:57 pm

Published on:

27 Jan 2026 05:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / रात का सफ़र पड़ा भारी: महाकाल दर्शन से लौट रहे चार दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक माह में दूसरी बड़ी घटना

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के 2 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट, 3 कॉलेज भी खुलेंगे; सीएम का बड़ा ऐलान

cm mohan yadav
उज्जैन

एमपी का यह स्टेशन बनेगा रेलवे का नया सेंटर, महाराष्ट्र-गुजरात-राजस्थान की ट्रेनों को जोड़ेगा

Ujjain railway station will connect trains from Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan
उज्जैन

6 लेन से जुड़ेंगे एमपी के दो बड़े शहर, बाद में मेट्रो भी दौड़ेगी

Metro will also run in Indore-Ujjain after the 6-lane highway
उज्जैन

सीएम ने हांकी बैलगाड़ी, किया शंखनाद, खड़ताल बजाकर भजन भी गाया

गृहनगर उज्जैन में सीएम मोहन यादव का अनूठा अंदाज
उज्जैन

एमपी के इस शहर में बुलडोजर चलना तय, 18 बीघा जमीन खाली कराने के निर्देश

bulldozer action
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.