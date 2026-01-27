रात का सफ़र पड़ा भारी: महाकाल दर्शन से लौट रहे चार दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक माह में दूसरी बड़ी घटना

हरियाणा नंबर की एक कार में दिल्ली से पांच तीर्थ यात्री उज्जैन आए थे। उन्होंने सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे शाम को उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ रवाना हो गए। मंगलवार 27 जनवरी की सुबह जब वे राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार ने आगे जा रहे एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस समय हुआ जब इस कार ने जैसे ही ट्रक के पीछे से टक्कर मारी तो उनकी कार ट्रक के नीचे फंस गई। यह कार चार किलोमीटर दूर तक ट्रक के साथ घिसाती चले गई।