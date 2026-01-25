6 लेन से जुड़ेंगे एमपी के दो बड़े शहर, बाद में मेट्रो भी दौड़ेगी

Indore-Ujjain 6-lane- मध्यप्रदेश में पर्यटन के माध्यम से नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में एक रिसॉर्ट का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इंदौर रोड स्थित भव्य होटल एंड रिसॉर्ट में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री महाकाल महालोक के बाद उज्जैन की अर्थव्यवस्था और विकास को पंख लग गए हैं। यहां अनेक होटल, रिसॉर्ट और धर्मशाला सभी श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान कर रहे है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहां अतिथि देवो भव की परंपरा है। उन्होंने बताया कि इंदौर और उज्जैन को 6 लेन से जोड़ा जा रहा है और बाद में इनके बीच मेट्रो भी दौड़ेगी।