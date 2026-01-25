6 लेन से जुड़ेंगे एमपी के दो बड़े शहर, बाद में मेट्रो भी दौड़ेगी

Metro will also run in Indore-Ujjain after the 6-lane highway- Demo Pic
Indore-Ujjain 6-lane- मध्यप्रदेश में पर्यटन के माध्यम से नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में एक रिसॉर्ट का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इंदौर रोड स्थित भव्य होटल एंड रिसॉर्ट में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री महाकाल महालोक के बाद उज्जैन की अर्थव्यवस्था और विकास को पंख लग गए हैं। यहां अनेक होटल, रिसॉर्ट और धर्मशाला सभी श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान कर रहे है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहां अतिथि देवो भव की परंपरा है। उन्होंने बताया कि इंदौर और उज्जैन को 6 लेन से जोड़ा जा रहा है और बाद में इनके बीच मेट्रो भी दौड़ेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। पर्यटन के माध्यम से नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म के साथ ही टाइगर सफारी व अन्य वन्यजीवों का भी जबर्दस्त आकर्षण है। एमपी में पर्यटन के क्षेत्र में विश्वभर के निवेशक पैसा लगाने के लिए लालायित हैं।
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर-उज्जैन रोड को 6 लेन किया जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य में इन दोनों शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी भी प्राप्त होगी।
उज्जैन को एक ओर जहां धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है वहीं इसके साथ ही इसे अत्याधुनिक रूप भी दिया जा रहा है। इसके लिए यहां औद्योगिक हब, साइंस सिटी, नवीन विक्रम उद्योगपुरी फेस 2, आईटी पार्क, प्लेनेटोरियम आदि के माध्यम से आधुनिक सिटी बनाया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर के क्षेत्रों से नई इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जा रही है। इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व मंत्री उदय लाल, आंजना पटेल, संजय अग्रवाल, राजेश धाकड़, रवि सोलंकी, वीरेंद्र कुमार आंजना सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
