मंत्री कैलाश की खुली पोल…! छुट्टी को लेकर CM और जनता को दी 2 अलग सूचनाएं!

MP News: एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने अवकाश मांगने के लिए स्कूली बच्चों जैसी चालें चलीं, जो उनके समय पूर्व लौटते ही उजागर हो गईं है। असल में मंत्री कैलाश ने छुट्टी के लिए बाकायदा लिखित आवेदन दिया था। सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नाम से प्रेषित उक्त आवेदन में पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए कहा, वे 19 से 30 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। यह आवेदन 13 जनवरी को दिया जबकि 7 दिन बाद 20 को मंत्री निज सचिव अभिमन्यु सिंह चौहान ने जनता को जानकारी दी कि परिवारिक मित्र के घर गमी हो गई है इसलिए उन्होंने सभी आगामी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं।