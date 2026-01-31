31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मंत्री कैलाश की खुली पोल…! छुट्टी को लेकर CM और जनता को दी 2 अलग सूचनाएं!

Kailash Vijayvargiya Leave Controversy: भागीरथपुरा में मौतें, धार में तनाव और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी सवालों में है। सीएम, जनता और सोशल मीडिया के लिए अलग-अलग कारण बताए गए, जबकि अवकाश में वे कई जगह सक्रिय नजर आए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 31, 2026

Kailash Vijayvargiya Leave Controversy Bhagirthpura Case MP News

Kailash Vijayvargiya Leave Controversy (Patrika.com)

MP News: एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने अवकाश मांगने के लिए स्कूली बच्चों जैसी चालें चलीं, जो उनके समय पूर्व लौटते ही उजागर हो गईं है। असल में मंत्री कैलाश ने छुट्टी के लिए बाकायदा लिखित आवेदन दिया था। सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नाम से प्रेषित उक्त आवेदन में पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए कहा, वे 19 से 30 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। यह आवेदन 13 जनवरी को दिया जबकि 7 दिन बाद 20 को मंत्री निज सचिव अभिमन्यु सिंह चौहान ने जनता को जानकारी दी कि परिवारिक मित्र के घर गमी हो गई है इसलिए उन्होंने सभी आगामी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं।

हालांकि मंत्री कैलाश अवकाश अवधि में कई जगह स्पॉट हुए। सबसे पहले उन्हें अशोकनगर में देखा गया, फिर वे राजधानी में आरएसएस के समिधा कार्यालय में भी दिखे। वहीं खरगोन स्थित मुनिश्री के आश्रम में संतजनों से भेंट के पल उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा किए।

समय से पहले लौटे

मंत्री विजयवर्गीय तय समय से पहले ही अवकाश से लौट आए है। गुरुवार को उन्होंने इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बैठक की। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त सुदाम खाडे, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत अन्य शामिल रहे। बता दें कि मंत्री विजयवर्गीय ने स्वयं अपने पत्र में कहा था कि वे 30 जनवरी तक किसी भी सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

चुनौती के समय छुट्टी लेने से चर्चा

जिस समय मंत्री विजयवर्गीय ने अवकाश लिया, उस समय इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से लोगों की मौत हो रही थी। धार के भोजशाला में 23 को बसंत पंचमी में हिंदू पक्ष अखंड पूजा और मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए अड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में सब शांतिपूर्वक निपट गया। यही नहीं, मंत्री विजयवर्गीय धार व सतना के प्रभार भी हैं। उन्हें दोनों में से किसी एक जिले में 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना था। लेकिन इन बड़े कामों को छोड़कर वे छुट्टी पर चले गए। (MP News)

ये भी पढ़ें

Budget 2026-27: बजट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, इस चार क्षेत्रों पर होगा फोकस
भोपाल
mp budget 2026-27 mohan government will present 4 lakh 63 thousand crore budget

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 01:12 am

Published on:

31 Jan 2026 01:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मंत्री कैलाश की खुली पोल…! छुट्टी को लेकर CM और जनता को दी 2 अलग सूचनाएं!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में बिछेगा 1000 किमी नई सड़कों का जाल, इन इलाकों में बनेंगे 7 नए ब्रिज

1000 km New Roads construction 7 New Bridges to be built bhopal mp news
भोपाल

MP में यहां बनेगी दो लिंक रोड, 5 बड़े नेशनल एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

भोपाल

Budget 2026-27: बजट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, इस चार क्षेत्रों पर होगा फोकस

mp budget 2026-27 mohan government will present 4 lakh 63 thousand crore budget
भोपाल

एमपी में पूर्व IAS अफसर की करोड़ों की संपत्ति जब्त, ईडी की बड़ी कार्रवाई

ED seizes assets worth crores of rupees of former IAS officer in MP
भोपाल

भोपाल में सोशल ग्रुप पार्श्वनाथ ने पंजाबी थीम पर मनाया उत्सव, 'अनेकता में एकता' का संदेश

parshwanath social group
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.