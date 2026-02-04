MP में बारिश के साथ लौटी ठंड! कोहरे के कारण 12 से अधिक ट्रेनें लेट; IMD की चेतावनी

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर हरियाणा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर समुद्र तल की ऊंचाई से 3.1 किमी अवस्थित है। इसके साथ नया पश्चिमी विक्षोभ मध्य स्तर के क्षोभमंडलीय पछुआ पवनों में एक ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। नया पश्चिमी विक्षोभ 08 फरवरी की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।