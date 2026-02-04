कैंसर का हॉट स्पॉट बना एमपी का यह महानगर, 13 गुना ज्यादा खतरा, आंकड़ों ने दहलाया

Cancer- विश्व कैंसर दिवस पर सामने आए कुछ आंकड़ों ने भोपालवासियों को दहला दिया है। राजधानी में कैंसर का खतरा अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा है। यह खौफनाक रोग भोपाल के गैस पीड़ितों को लील रहा है। एक सर्वे में यह तथ्य उजागर हुआ। सम्भावना ट्रस्ट क्लीनिक के इस सर्वे में बताया गया कि भोपाल में गैस पीड़ितों Bhopal Gas Tragedy Victims में कैंसर का खतरा 13 गुना ज्यादा है। इनमें खासतौर पर फेफड़े और गले के कैंसर के केस सबसे ज़्यादा हैं। गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी पीड़ितों के जख्म भर नहीं रहे हैं। गंभीर बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। गैस पीड़ितों को जहां किडनी फेलियर जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है वहीं कैंसर भी साए की तरह उनका पीछा कर रहा है।