दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश में बढ़ी हलचल

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली के दौरे पर हैं। बुधवार को प्रदेश के दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली यात्रा से प्रदेश में राजनैतिक हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य मंत्रियों-नेताओं से भेंट की।