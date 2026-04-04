एक साथ एक्टिव हुए 4 सिस्टम, एमपी के 45 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Weather Systems Active :मध्य प्रदेश में गर्मी के दिनों में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। कई इलाकों में किसानों के साथ-साथ आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान सिवनी में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ा हुआ है। वहीं, अब मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 45 जिलों में आंधी-बारिश और कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि, आगामी 7 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होने के साथ प्रदेशभर में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू होगा।