4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी को बड़ी सौगात, जबलपुर में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर

Multi-functional simulator- रिमोट ऑपरेशन की सुविधा से भी युक्त होगा सिम्युलेटर, प्लांट ट्रिपिंग जैसी घटनाओं में खासी कमी आएगी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 04, 2026

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी - file pic

Multi-functional simulator- एमपी को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के जबलपुर में देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर स्थापित किया जा रहा है। इसे मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी (MPPGCL) स्थापित करेगी। इस अत्याधुनिक सिम्युलेटर के माध्यम से इंजीनियरों को बिजली संयंत्रों के संचालन और नियंत्रण के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों के प्रबंधन का यथार्थपरक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इससे प्लांट ट्रिपिंग जैसी घटनाओं में खासी कमी आएगी। सिम्युलेटर रिमोट ऑपरेशन की सुविधा से भी युक्त होगा।

देश का सबसे बड़ा मल्टी-फंक्शनल थर्मल एवं हाइड्रो ऑपरेटर ट्रेनिंग सिम्युलेटर जबलपुर के नयागांव स्थित पॉवर जनरेटिंग प्रशिक्षण संस्थान में स्थापित किया जाएगा। इससे पॉवर जनरेटिंग प्रशिक्षण संस्थान देशभर की विद्युत कंपनियों के इंजीनियरों व तकनीकी विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। सिम्युलेटर की लागत करीब 14 करोड़ रुपए होगी।

प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक स्मार्ट कक्षाएं

मुख्य अभियंता मानव संसाधन व प्रशासन दीपक कुमार कश्यप ने बताया कि प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक स्मार्ट कक्षाएं बनाई जा रही हैं। यहां कंपनी के सभी कॉडर के कार्मिकों को तकनीकी, वित्तीय व प्रबंधकीय विषयों पर समग्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान नवनियुक्त कार्मिकों व इंजीनियरों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) का प्रमुख केंद्र होगा। कंपनी की मिड-कैरियर ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत करंट चार्ज या पदोन्नति प्राप्त करने वाले सहायक अभियंता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर तक के कार्मिकों को विशेष रूप से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जाएगा।

प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 150 सीटों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ‘मंत्रा’ ऑडिटोरियम निर्माणाधीन है। इसमें सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं एवं विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 21 कम्प्यूटर एवं समर्पित कार्यस्थलों से युक्त एक आधुनिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित किया जा रहा है। यहां ईआरपी, ऑटोकैड, प्राइमावेरा सहित विभिन्न तकनीकी एवं वित्तीय सॉफ्टवेयर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रमुख मशीनों के मॉडल स्थापित किए जाएंगे

प्रशिक्षण संस्थान में एक अत्याधुनिक मॉडल रूम एवं डिजिटल पुस्तकालय का विकास भी किया जा रहा है। यहां हाइड्रो एवं थर्मल पॉवर प्लांटों के कार्यशील मॉडल, कोल हैंडलिंग प्लांट, टरबाइन, जनरेटर, बॉयलर, ईएसपी, कंडेंसर एवं कूलिंग टावर जैसी प्रमुख मशीनों के मॉडल स्थापित किए जाएंगे।

बता दें कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग का यह संस्थान देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक विशिष्ट एवं अग्रणी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह, डायरेक्टर टेक्निकल सुबोध निगम और डायरेक्टर कॉमर्शियल मिलिन्द भान्दक्कर के मार्गदर्शन में अनेक उपलब्धियां मिली हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 08:06 pm

Published on:

04 Feb 2026 06:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी को बड़ी सौगात, जबलपुर में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश में बढ़ी हलचल

CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal reached Delhi
भोपाल

MP में बारिश के साथ लौटी ठंड! कोहरे के कारण 12 से अधिक ट्रेनें लेट; IMD की चेतावनी

mp weather
भोपाल

एमपी में सरकारी अस्पतालों में बड़ी सुविधा, 5 शहरों में लगीं सीटी स्कैन व एमआरआई मशीनें

एमपी के 5 शहरों के सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन व एमआरआई सुविधा
भोपाल

कैंसर का हॉट स्पॉट बना एमपी का यह महानगर, 13 गुना ज्यादा खतरा, आंकड़ों ने दहलाया

bhopal Cancer
भोपाल

जीतू पटवारी का आरोप, एमपी में तीन अपराधी मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ल और विजय शाह को बर्खास्त करें सरकार

Jitu Patwari
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.