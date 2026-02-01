एमपी को बड़ी सौगात, जबलपुर में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर

मुख्य अभियंता मानव संसाधन व प्रशासन दीपक कुमार कश्यप ने बताया कि प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक स्मार्ट कक्षाएं बनाई जा रही हैं। यहां कंपनी के सभी कॉडर के कार्मिकों को तकनीकी, वित्तीय व प्रबंधकीय विषयों पर समग्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान नवनियुक्त कार्मिकों व इंजीनियरों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) का प्रमुख केंद्र होगा। कंपनी की मिड-कैरियर ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत करंट चार्ज या पदोन्नति प्राप्त करने वाले सहायक अभियंता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर तक के कार्मिकों को विशेष रूप से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जाएगा।