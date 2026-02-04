एमपी में सरकारी अस्पतालों में बड़ी सुविधा, 5 शहरों में लगीं सीटी स्कैन व एमआरआई मशीनें

CT Scan- एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक व बेहद महंगे उपकरण लगाए जा रहे हैं जिससे जरूरतमंद मरीजों व उनकी परिजनों की सुविधा बढ़ गई है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि मेडिकल शिक्षा, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी दिशा में प्रदेश के 5 शहरों में सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन CT Scan व एमआरआई मशीनेें भी लगाई गई हैं।