एमपी में 20 फरवरी से शुरु होनेवाली 5वीं, 8वीं की परीक्षाओं पर आया बड़ा अपडेट

MP Exam News- मध्यप्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 की परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रदेश में 5वीं, 8वीं की परीक्षा की शुरुआत 20 फरवरी से होगी जिनमें सरकारी, प्राइवेट स्कूलों के साथ ही मदरसों के विद्यार्थी भी शामि‍ल होंगे। खास बात यह है कि ये दोनों अहम परीक्षाओं इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर होंगी। राज्‍य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 5वीं, 8वीं की परीक्षाओं में प्रदेश के कुल 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।